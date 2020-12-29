Англия

Норвежец высказал свое мнение о фанатах.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что его команде не хватает поддержки фанатов на трибуне.

"Играть дома и видеть своих болельщиков, которые знают, что мы пытаемся сделать все для успеха, и которые оказывают поддержку и воодушевляют игроков, — это было одной из самых важных вещей в футболе.

"Все мои товарищи по команде и даже игроки, приезжающие из-за границы, всегда говорили о том, насколько преданными всегда были болельщики Юнайтед. Поэтому мы не можем дождаться, чтобы вернуть их, и мы сделаем все возможное, чтобы заработать очки перед их глазами", — сказал Солскьяер MUTV.

Ранее норвежский специалист рассказал о сложности поединков в рамках АПЛ.