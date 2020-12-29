Англия

Наставник "красных дьяволов" поделился мнением об английской Премьер-лиге.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер подвел итоги 2020-го года.

– Как вы оцениваете прогресс команды в 2020 году? Удалось ли заложить основу для дальнейшего движения вперед в 2021-м?

– Да, основу мы заложили. Я считаю, что мы хорошо использовали этот год. Мы учились и прогрессировали. Теперь мы хотим сделать следующий шаг. Меньше чем через две недели мы сыграем в полуфинале Кубка английской лиги, и там есть, за что бороться.

Премьер-лига – такой напряженный турнир, что там каждая игра ощущается как финал кубка, – цитирует Солскьяера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 29 декабря, Манчестер Юнайтед встретится с Вулверхэмптоном в рамках 16-го тура АПЛ. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Солскьяер высоко отозвался о форварде манкунианцев Эдинсоне Кавани.