В рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии Саутгемптон принимал на своем поле Вест Хэм — матч закончился со счетом 0:0.

В одном из эпизодов произошел очень неприятный момент — защитник "молотобойцев" Крейг Доусон заехал по голове Че Адамсу вместо мяча, пытаясь пробить по воротам.

Тем не менее, нападающий "святых" сильно не пострадал и смог продолжить поединок.

Предлагаем вашему вниманию видео момента:

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