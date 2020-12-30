Англия

Ужасающий эпизод произошел в поединке Саутгемптон — Вест Хэм.

В рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии Саутгемптон принимал на своем поле Вест Хэм — матч закончился со счетом 0:0.

В одном из эпизодов произошел очень неприятный момент — защитник "молотобойцев" Крейг Доусон заехал по голове Че Адамсу вместо мяча, пытаясь пробить по воротам.

Тем не менее, нападающий "святых" сильно не пострадал и смог продолжить поединок.

Предлагаем вашему вниманию видео момента:

Craig Dawson letting Che adams know he’s there early doors pic.twitter.com/cykDSOrVzs — Liam (@Liam__whu) December 29, 2020

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