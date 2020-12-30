Ужасающий эпизод произошел в поединке Саутгемптон — Вест Хэм.
Че Адамс, getty images
30 декабря 2020, 00:19
В рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии Саутгемптон принимал на своем поле Вест Хэм — матч закончился со счетом 0:0.
В одном из эпизодов произошел очень неприятный момент — защитник "молотобойцев" Крейг Доусон заехал по голове Че Адамсу вместо мяча, пытаясь пробить по воротам.
Тем не менее, нападающий "святых" сильно не пострадал и смог продолжить поединок.
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