Англия

Чемпионату Англии грозит пауза из-за коронавируса.

Клубы АПЛ рассматривают возможность двухнедельного перерыва из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что представители клубов обсуждали подобный вариант лишь в неформальных обстоятельствах. Причиной тому послужил перенос игры между Эвертоном и Манчестер Сити.

В высшем дивизионе чемпионата Англии стали все чаще фиксировать случаи заболевания коронавирусом. Под вопросом игра Тоттенхэма против Фулхэма. Также большое количество заражений в составе Шеффилд Юнайтед.

Есть переживания и из-за ситуации в более низких дивизионах, где уже не раз происходили переносы матчей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.