Чемпионату Англии грозит пауза из-за коронавируса.
Родриго против Диня, getty images
29 декабря 2020, 20:41
Клубы АПЛ рассматривают возможность двухнедельного перерыва из-за коронавируса, сообщает The Telegraph.
Источник утверждает, что представители клубов обсуждали подобный вариант лишь в неформальных обстоятельствах. Причиной тому послужил перенос игры между Эвертоном и Манчестер Сити.
В высшем дивизионе чемпионата Англии стали все чаще фиксировать случаи заболевания коронавирусом. Под вопросом игра Тоттенхэма против Фулхэма. Также большое количество заражений в составе Шеффилд Юнайтед.
Есть переживания и из-за ситуации в более низких дивизионах, где уже не раз происходили переносы матчей.
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