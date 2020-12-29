Англия

Завершился матч 16-го тура АПЛ.

В поединке 16-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на выезде сыграл в нулевую ничью с Саутгемптоном.

Отметим, что в стартовом составе "молотобойцев" вышел крайний полузащитник Андрей Ярмоленко, который покинул поле на 72-й минуте.

Саутгемптон — Вест Хэм 0:0

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертран — Уолкотт, Уорд-Прауз, Ромеу, Дженепо (Армстронг, 78) — Ингс, Адамс (Лонг, 58)

Вест Хэм: Фабьянски — Крессуэлл, Огбонна, Доусон, Фредерикс — Форналс, Райс, Лансини (Бенрахма, 60), Соучек, Ярмоленко(Боуэн, 72) — Халлер (Антонио, 77)

Предупреждения: Бертранд, Дженепо, Уокер-Питерс — Ярмоленко