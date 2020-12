Вест Хэм в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Саутгемптону.

Дэвид Мойес доверил место в стартовом составе Андрею Ярмоленко, который выйдет в основе впервые в этом сезоне в матче АПЛ.

