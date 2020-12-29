Украинский вингер получил шанс против Саутгемптона.
Андрей Ярмоленко, getty images
29 декабря 2020, 19:16
Вест Хэм в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Саутгемптону.
Дэвид Мойес доверил место в стартовом составе Андрею Ярмоленко, который выйдет в основе впервые в этом сезоне в матче АПЛ.
В текущем сезоне украинский вингер провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя ассистами.
Матч Саутгемптон — Вест Хэм начнется в 20:00 по украинскому времени.