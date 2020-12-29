Англия

Украинский вингер получил шанс против Саутгемптона.

Вест Хэм в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Саутгемптону.

Дэвид Мойес доверил место в стартовом составе Андрею Ярмоленко, который выйдет в основе впервые в этом сезоне в матче АПЛ.

Five changes this evening.



Here's how we line up... ⚒#SOUWHU pic.twitter.com/3xlvXOImrR — West Ham United (@WestHam) December 29, 2020

В текущем сезоне украинский вингер провел 11 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя ассистами.

Матч Саутгемптон — Вест Хэм начнется в 20:00 по украинскому времени.