Англия

Очередной поединок АПЛ будет перенесен.

Поединок 16-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм — Фулхэм, запланированный на сегодня, 30 декабря, отменён из-за вспышки коронавируса в команде гостей, сообщается на официальном сайте "шпор".

Встреча будет назначена на другую дату. Ранее стало известно, тренер Фулхэма отправлен на самоизоляцию из-за коронавируса в семье.

Представители клубов накануне вели переговоры с руководством лиги о возможном переносе встречи.

"Шпоры" в 15 играх набрали 26 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Фулхэм с одиннадцатью баллами — на 18-ой строчке.

Ранее матч Эвертон — Манчестер Сити перенесли из-за коронавируса в лагере гостей.