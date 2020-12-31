Англия

Норвежец высказался о выступлениях игроков.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что для его футболистов привилегия защищать цвета клуба.

"У нас есть конкуренция за места, а это значит, что вы не можете ходить и думать, что все достигнуто, раз вы часть этой команды. Вы заслуживаете только того, чтобы быть в команде, в которую вы вносите свой вклад.

Я думаю, все игроки осознали, что им выпала честь быть частью Манчестер Юнайтед. Фантастического клуба с фантастической историей. Когда вы здесь, получайте от этого как можно больше удовольствия, и, возможно, вы проведете фантастические времена", — цитирует норвежца Goal.

Ранее тренер высказал свое мнение о вероятной борьбе за титул АПЛ в текущем сезоне.