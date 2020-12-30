Англия

Наставник "красных дьяволов" высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о шансах команды на победу в чемпионате Англии.

"Не бывает чемпионской гонки после 15 матчей. Можно потерять шансы на участие в борьбе за титул в первые 10 матчей. Когда мы сыграем еще 15 матчей, доберемся до 30-го тура, тогда уже и можно будет начать разговоры о трофее.

Но у нас есть вера. Перед каждой игрой мы думаем, чтобы можем обыграть любого. В выездных матчах мы показали, на что способны. Наши результаты в домашних играх тоже становятся лучше, и это очень важно для нашей уверенности и настроя", – приводит слова Солскьяера Goal.

На сегодняшний день Манчестер Юнайтед занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 15 туров чемпионата. Манкунианцы на два балла отстают от лидирующего Ливерпуля.

Ранее, после победы над Вулвелхэмптоном, Солскьяер заявлял, что у Манчестер Юнайтед наступил "Ферги-тайм".