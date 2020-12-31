Англия

Футболист возвращается в Бундеслигу.

Защитник лондонского Арсенала Сеад Колашинац возвращается в Шальке. Об этом сообщил технический директор "канониров" Эду официальному сайту клуба.

"Сеаду нужно играть регулярно, поэтому мы вместе решили, что возвращение в Германию в Шальке пойдет ему на пользу в данный момент.

Мы будем поддерживать тесный контакт с Сеадом и желаем ему огромных успехов в оставшейся части сезона в Шальке", — сказал специалист.

Босниец присоединится к Шальке четвертого декабря и будет выступать в Германии до конца сезона-2020/21.

Отметим, что Колашинац является воспитанником Шальке. Он выступал за клуб с 2012 по 2017 год и сыграл 96 игр.

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