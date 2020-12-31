Германия

Новый наставник прокомментировал ситуацию в команде.

Новый главный тренер Шальке Кристиан Гросс высказал свое мнение о ситуации в команде и о планах на будущих год.

"Мы должны одной командой выбраться из этой ситуации. Каждый должен быть готов отдать все силы ради клуба. Мы понимаем наше положение. Но для меня очевидно: вперед нужно двигаться только с позитивным настроем. Короткий зимний перерыв пошел футболистам на пользу. Они выглядят свежими.

Первая фаза знакомства завершена. Теперь начнется подготовка ко второй половине сезона. Я чувствую взаимное уважение", — сказал Гросс официальному сайту "синих".

Напомним, после 13-и туров Шальке находится на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.