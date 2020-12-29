Англия

Тренер "красных" Юрген Клопп включил в свой штаб Андреаса Шлюмбергера.

В Ливерпуле создана должность главы департамента восстановления и подготовки, которую занял Андреас Шлюмбергер, ранее исполнявший аналогичные функции в Шальке — сообщил официальный сайт Ливерпуля и подтвердил официальный Твиттер Шальке.

В обязанности 54-летнего специалиста будет входить координация деятельности медицинской, реабилитационной и фитнес-службы клуба.

Шлюмбергер работал вместе с Юргеном Клоппом в Борусии Д с 2011-го по 2015 годы, после чего перебрался в Баварию, через два года — в Боруссию М, а еще через два с половиной — в Шальке.

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