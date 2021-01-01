Англия

Немецкий хавбек не будет спешить с решением и рассмотрит другие варианты из АПЛ.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира в данный момент находится в Англии, где ведет переговоры о возможной смене клубной прописки в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, причиной прибытия 33-летнего немца в эту страну являются переговоры с Эвертоном, который заинтересован в подписании опытного футболиста.

Однако, стоит отметить, Хедира не будет спешить с решением, поскольку желает дождаться предложений от других клубов английской Премьер-лиги. Журналист сообщает, что одним из потенциальных вариантов продолжения карьеры немецкого хавбека является Тоттенхэм.

Стоит напомнить, что Сами Хедира ранее неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в чемпионате Англии. Сообщалось, что вариант с его трансфером рассматривает лондонский Вест Хэм.

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