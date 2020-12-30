Англия

Немецкий хавбек покинет Ювентус в январе 2021 года.

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира может в зимнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 33-летнего немца заинтересован Эвертон, который ведет переговоры о заключении сделки с футболистом.

Отмечается, что Ювентус не рассчитывает на Хедиру и в январе 2021 года отправит его в другой клуб без какой-либо финансовой компенсации.

Стоит напомнить, что немецкий хавбек ранее публично заявлял о желании продолжить карьеру в АПЛ. Сообщалось, что вариант с его трансфером рассматривает лондонский Вест Хэм.

В сентябре уходящего года Ювентус планировал досрочного расторгнуть контракт с Хедирой, однако футболист потребовал за это компенсацию. В текущем сезоне опытный полузащитник пока не провел ни одного матча на клубном уровне.