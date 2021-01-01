Англия

Вратарь Ромы Робин Ольсен может вскоре стать полноправным игроком Эвертона.

Эвертон планирует провести переговоры с Ромой по поводу выкупа контракта вратаря Робина Ольсена — сообщает Tuttomercatoweb.

Представители Эвертона намерены начать обсуждение трансфера в ближайшее время и решить вопрос с выкупом 30-летнего шведа в течение двух недель.

Эвертон арендовал Ольсена у Ромы до окончания сезона-2020/21. За это время Робин 2 раза вышел в составе «ирисок» в АПЛ.

Голкипер национальной сборной Швеции (42 матча) до Эвертона выступал за Лимхамн (8 матчей во всех турнирах), Бункефло (18), Клагсхамн (19), Мальме (75), ПАОК (19), Копенгаген (99), Рому (35) и Кальяри (19).

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