Англия

"Ириски" усилились шведским вратарем.

Голкипер Ромы Робин Ольсен перешел в Эвертон, сообщает официальный сайт английского клуба.

Шведский вратарь присоединился к "ирискам" на правах аренды до конца сезона.

Ольсен стал игроком Ромы в 2018 году, перейдя из Копенгагена. В прошлом сезоне 30-летний страж ворот выступал на правах аренды в Кальяри, где провел 19 матчей.

Действующий контракт с Ольсена с римским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Эвертон приобрел защитника Норвича Бена Годфри.