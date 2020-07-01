Голкипер решил не продлевать арендное соглашение с клубом.
Робин Ольсен, Getty Images
01 июля 2020, 10:47
Голкипер Ромы Робин Ольсен покинул Кальяри по окончании арендного соглашения.
Шведский вратарь решил не продлевать договор с клубом и подтвердил свой уход в Instagram.
Ольсен перешел в Кальяри в августе прошлого года на правах аренды. В этом сезоне 30-летний страж ворот провел 20 поединков в составе "красно-синих", пропустив 29 голов.
Действующий контракт голкипера с Ромой рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Ольсен может присоединиться к Бешикташу.