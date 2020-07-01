Италия

Голкипер решил не продлевать арендное соглашение с клубом.

Голкипер Ромы Робин Ольсен покинул Кальяри по окончании арендного соглашения.

Шведский вратарь решил не продлевать договор с клубом и подтвердил свой уход в Instagram.

Ольсен перешел в Кальяри в августе прошлого года на правах аренды. В этом сезоне 30-летний страж ворот провел 20 поединков в составе "красно-синих", пропустив 29 голов.

Действующий контракт голкипера с Ромой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ольсен может присоединиться к Бешикташу.