Англия

Испанский полузащитник не согласен с дисквалификацией Кавани.

Андер Эррера поддержал бывшего партнера по Пари Сен-Жермен Эдинсона Кавани, которого дисквалифицировали на три матча.

Уругвайский форвард получил трехматчевый бан. Эдинсон Кавани в своем Instagram-аккаунте использовал слово "негрито". По мнению Футбольной ассоциации Англии это - проявление расизма.

"Если тебя наказывают за такое... Этот мир катится к чертям. Обнимаю тебя, держись, Эди", — написал испанец в комментариях к посту Кавани.

Напомним, что ранее Эдинсон Кавани принес извинения за произошедший инцидент.

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