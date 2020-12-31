Англия

Клуб выступил с заявлением после новости о дисквалификации форварда.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани получил трехматчевую дисквалификацию и штраф в размере 100 тысяч фунтов из-за употребления слова "негрито" в своем Instagram.

Клуб вышел с официальным заявлением по этому вопросу, сообщив, что апелляцию уругваец подавать не станет.

"Эдинсон Кавани не знал, что его слова могли быть неправильно истолкованы, и он искренне извинился за пост и перед всеми, кто был оскорблен. Несмотря на его искреннюю уверенность в том, что он просто посылал нежное спасибо в ответ на поздравительное послание от близкого друга, он решил не оспаривать обвинение из уважения и солидарности к ФА и борьбе с расизмом в футболе.

Клуб надеется, что независимая регулирующая комиссия разъяснит в своих письменных объяснениях, что Эдинсон Кавани не является расистом и что с его уст не было никаких расистских высказываний", — пишется на сайте МЮ.

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