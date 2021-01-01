Англия

Бельгийский нападающий останется в стане "красных".

Ливерпуль не собирается продавать Дивока Ориги в текущее трансферное окно, сообщает портал Liverpool Echo.

Слухи связывают бельгийского нападающего с уходом из стана "красных", но Юрген Клопп не хочет терять игрока зимой.

В текущем сезоне бельгиец сыграл в восьми матчах за "красных" во всех турнирах, в которых забил один гол.

Ливерпуль был готов отпустить игрока, потому что тот получает минимум игровой практики, проведя на поле в этом сезоне всего лишь 318 минут (гол и ассист).

Напомним, что Ювентус рассматривает вариант с подписанием Дивока Ориги и двух других форвардов.

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