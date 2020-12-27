Бельгиец может перебраться в Италию.
Дивок Ориги, Getty Images
27 декабря 2020, 14:29
Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги попал в сферу интересов миланского Интера. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, миланский клуб составил шорт-лист из футболистов на проблемные позиции, и Ориги входит в этот список.
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Помимо Интера в услугах Ориги заинтересованы английские Брайтон и Вулверхэмптон.
В текущем сезоне бельгиец сыграл в восьми матчах за "красных" во всех турнирах, в которых забил один гол.
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