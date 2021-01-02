Англия

Наставник Манчестер Юнайтед поделился эмоциями от успешной игры его команды в матче против Астон Виллы.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле принимал бирмингемскую Астон Виллу, сумев по итогу противостояния одержать победу над одним из своих преследователей в турнирной таблице (2:1).

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:1. Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер высоко оценил работу своей команды на футбольном поле в отчетной встрече, отметив важность добытого результата с точки зрения борьбы в турнирной таблице.

"В конечном итоге, мы победили — сказал своем послематчевом интервью норвежский специалист, — Этот результат многое для нас значит. Не стану скрывать, что мы планировали лучше управлять ходом поединка в его завершении. Но иногда задачей защитников является простой вынос мяча за пределы поля. Это нам удавалось лучше всего".

"Мы создали достаточно голевых моментов в этот вечер. Противостояния с Виллой всегда забирают достаточно физических сил. Мы знали, что они находятся в прекрасной форме, и, в конечном итоге, им удалось навязать нам серьезную борьбу.

Было несколько опасных ситуаций в нашей штрафной, так как нам не удалось полностью нейтрализовать их фирменные кроссы. Повезло, что в отдельных ситуациях удавалось блокировать завершающий удар.

Я доволен тремя пунктами, но всегда есть вещи, которые нам нужно улучшить. Сейчас начало сезона, и пока не стоит слишком увлекаться. Это еще не финал кубка, но эти три набранных очка очень важны".

Лучшим игроком поединка был назван Эрик Байи, а наставник Манчестер Юнайтед не упустил возможность отметить игру своего подопечного: "Заслуженно поздравил его после игры, потому что у него были тяжелые периоды с травмами. В этой раздевалке все хотят, чтобы он добился успеха. Мы знаем, насколько он важен для нас, и сегодня вечером он был великолепен".

"Мы работаем над собой и приближаемся к пику своей формы, мы становимся все более сплоченными как команда. Отношения в коллективе улучшается. Зрители вынужденно слушают записи голосов болельщиков на наших матчах, мы очень скучаем по нашим фанатам. Они нужны нам для финального рывка", — подытожил Оле-Гуннар Солскьяер.

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет гостевой поединок против Бернли.