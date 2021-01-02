Португалец похвалил своего одноклубника.
Бруну и Погба, Getty Images
02 января 2021, 20:39
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш похвалил Поля Погба после его действий на поле в матче с Астон Виллой.
"Я думаю, что в игре с Виллой Поль был на вершине. Все мы знаем, какими качествами он обладает. В этом нет сомнений. Надеюсь, качества Поля не вызывают сомнений ни у кого.
Мы знаем, что он умеет играть, мы знаем, что он может нам помочь, и с Астон Виллой он участвовал в обоих голах. Как только он приобретет уверенность, будет давать нам все больше и больше", — сказал Бруну пресс-службе "красных дьяволов".
Отметим, что на данный момент МЮ занимает второе место в таблице Премьер-лиги с 33 очками в активе.
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