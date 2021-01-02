Англия

Легенда сборной Англии оценил перспективы "красных дьяволов".

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что Манчестер Юнайтед может выиграть АПЛ, но по уровню игры уступает Ливерпулю и Манчестер Сити.

"Я все еще думаю, что они блестящая контратакующая команда, которая может создать проблему для любого соперника".

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"Они вторые по разнице мячей, но Юнайтед пока на шаг позади Ливерпуля и Манчестер Сити. Да, их игра мне нравится, несмотря на некоторые недочеты. Они могут выиграть титул АПЛ, но это будет очень непросто", — сказал Оуэн в интервью Premier League Productions.

Отметим, что на данный момент МЮ занимает второе место в таблице Премьер-лиги и имеет в своем активе 33 очка. К слову, столько же очков у Ливерпуля.

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