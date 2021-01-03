Англия

Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал успешный поединок его команды против Лидса.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле принимал Лидс, стремясь прервать четырехматчевую серию без побед. "Шпоры" мастерски сыграли от обороны, дважды подловив соперников на ошибках еще в первом тайме, после чего удар головой от Альдервейрельда после перерыва закрепил успех лондонского клуба (3:0).

Тоттенхэм — Лидс Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо в послематчевом интервью BT Sport выразил надежды на продолжение победного шествия его команды в ближайших турах: "Когда мы были на вершине, команды из топ-6 преследователей просто ждали момента, когда им подвернется более простой календарь. Я не верю в такой подход, но не могу не признать, что в ближайшее время у нас будет больше поводов набрать очки".

"Матч с Лидсом был крайне сложным с точки зрения физической подготовки, — считает португальский специалист, — но наш следующий соперник, Астон Вилла — моя любимая команда в Премьер-лиге на данный момент. Мне доставляет удовольствие смотреть за их игрой, ведь у них прекрасный набор исполнителей, а главный тренер проводит феноменальную работу. Наш следующий матч обещает стать захватывающим".

Жозе тут же дополнил: "Три очка мне важны как в игре против Лидса, так и в матче против Виллы. Мы прекрасно знаем их слабые стороны, а они наши. Думаю, что нам удастся развить успех в ближайших матчах".

Связка Кейн – Сон в очередной раз сумела отличиться успешным взаимодействием, а каждый из этой пары оставил на своем счету один забитый мяч и одну голевую передачу. "Их взаимодействие в атаке серьезно помогло нам в матче против Лидса. Движение Харри и Сонни в завершающей стадии не перестает меня удивлять. Я думаю, что в Премьер-лиге есть много хороших игроков, но эта пара обладает особым шармом.

Впрочем, я хочу, чтобы голы забивали и другие игроки, они должны чувствовать себя способными к самореализации. К примеру, в прошедшей игре Тоби Альдервейрельд сумел отличиться, но и на других позициях у нас есть кому поражать ворота соперников", — подытожил наставник Тоттенхэма.

В ближайшее время "шпор" ожидают игры в двух разных кубках: против Брентфорда и Марина, после чего команда Моуриньо будет на выезде противостоять бирмингемской Астон Вилле.