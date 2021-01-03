Англия

"Горожане" и бельгийский хавбек вскоре могут продлить действующее соглашение.

Манчестер Сити в ближайшем будущем может продлить нынешний контракт со своим полузащитником Кевином де Брюйне, который рассчитан до июня 2023 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "горожан" ведет активные переговоры с 29-летним бельгийцем, при этом в самом переговорном процессе принимает участие только футболист, а не его агент.

В Манчестер Сити уверены, что они близки к тому, чтобы согласовать с Де Брюйне все условия будущей сделки.

В текущем сезоне бельгийский полузащитник провел в футболке Ман Сити 17 поединков, в которых забил два гола и отдал одиннадцать результативных передач.

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