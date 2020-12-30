Германия

Джейден Браф может повторить путь Джейдона Санчо.

Боруссия Д заинтересована в приобретении левого вингера молодежной команды Манчестер Сити Джейдена Брафа — сообщает Bild.

Боруссия уже сделала официальный запрос по поводу 18-летнего голландца, а Манчестер Сити не против трансфера игрока, с которым год назад подписал контракт до 2023 года. Однако "горожане" не хотят повторить ошибку с Джейдоном Санчо, который раскрылся во всей красе после переезда в Дортмунд, поэтому хотят включить в соглашение опцию о праве выкупа.

Интересно, что Санчо, которого сейчас оценивают в 100 миллионов евро, перешел в Боруссию из Ман Сити за 7,84 миллиона, а за Брафа "горожане" требуют от 8 до 10 миллионов — то есть оценивают его дороже Санчо.

Стоит отметить, что недавно Боруссия заполучила еще одну потенциальную звездочку из академии Манчестер Сити, однако пока оценивать перспективы 16-летнего Джейми Байно-Гиттенса рано.

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