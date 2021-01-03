Англия

Бельгийский полузащитник дал комментарий после матча с Челси.

Манчестер Сити обыграл Челси в рамках поединка чемпионата Англии со счетом 3:1 на выезде. Полузащитник "горожан" остался доволен игрой своей команды.

"Спустя 5-10 минут игры мы нашли свой ритм. Мы воспользовались шансом в нужный момент и 90 минут надежно защищались. Жаль, что мы пропустили гол на последней минуте.

У нас появились другие футболисты, поэтому мы иначе действуем. Команда набирает форму, в последний месяц мы стали играть лучше. У нас были шансы сегодня, которые мы реализовали и вели со счетом 3:0 к перерыву.

Важно, что мы победили в большом матче. В этом году у нас было несколько хороших поединков, но не удавалось победить", — приводит слова Де Брюйне BBC.

Напомним, что главный тренер Челси Фрэнк Лампард из-за поражения от "горожан" находится на грани от увольнения.