Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Челси.

Хосеп Гвардиола считает, что его подопечные сделали все возможное для победы над Челси в чемпионате.

"Мы сыграли действительно здорово, а учитывая обстоятельства — практически идеально, – цитирует тренера официальный сайт Манчестер Сити. – Я хочу поблагодарить всех игроков и сотрудников клуба за их самоотдачу, когда столько наших друзей страдают от COVID-19".

"Мы не просто добыли победу в поединке с одной из сильнейших команд Англии, но и переиграли соперника. Мы давно знаем друг друга, умеем действовать в одном ритме, но это не всегда удается. А вот сегодня удалось".

Манчестер Сити переживает эпидемию коронавируса, из-за чего не может использовать оптимальный состав.

Впервые в нынешнем сезоне в стартовый состав Манчестер Сити в АПЛ попал Александр Зинченко, который стал одним из худших игроков "горожан".

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