Англия

"Пенсионеры" начали рассматривать вариант со сменой главного тренера.

Манчестер Сити добыл уверенную победу над Челси в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги, что серьезно пошатнуло позиции Фрэнка Лампарда на посту главного тренера "пенсионеров". Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, результат последнего матча заставил руководство лондонского клуба всерьез рассмотреть вариант с увольнением английского специалиста.

В последних шести поединках Челси потерпел четыре поражения и добыл всего одну ничью. Если результаты не улучшатся, Лампард может так и не доиграть сезон в качестве наставника "синих".

Кроме того, руководство Челси беспокоит текущая форма двух немецких игроков команды — Тимо Вернера и Кая Хаверца, на трансферы которых прошлым летом было потрачено в общей сложности примерно 150 миллионов евро.

Вернер, например, в текущем сезоне АПЛ забил всего четыре мяча в 17 поединках, тогда как Хаверц и вовсе потерял место в стартовом составе "пенсионеров".

Ранее сообщалось, что Томас Тухель может стать новым наставником Челси вместо Фрэнка Лампарда, однако сам источник пока потенциальных сменщиков английского специалиста не выделяет.