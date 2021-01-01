Англия

Наставник мерсисайдского клуба отреагировал на отмененные из-за COVID-19 матчи АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о ситуации с коронавирусом в Премьер-лиге.

В последнем раунде тестирования в АПЛ было зафиксировано рекордное количество случаев заражения, некоторые матчи перенесли.

"Я не врач, но думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы турнир продолжился. Мы знали, что зимой будет вторая волна. Вдобавок к этому было Рождество, когда людям сложнее самоизолироваться. Так что рост цифр понятен.

Конечно, число случаев будет расти и в футболе, но мы по-прежнему делаем все, чтобы парни были в максимальной безопасности. Думаю, турнир может продолжаться. Это важно, потому что люди хотят смотреть матчи, и мы изолированы в отличие от остального общества.

Думаю, мы можем и дальше играть, но я уважаю специалистов, а также уважаю любые решения, которые будут приняты в ближайшие несколько недель", – цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Ранее наставник Ливерпуля высказался о ничьей с Ньюкаслом в матче чемпионата Англии.