Англия

Нападающий ищет новый клуб после ухода из Атлетико.

Диего Коста хочет вновь выступать в чемпионате Англии, сообщает Sky Sports со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Источник отметил, что футболисту нравится атмосфера Премьер-лиги, поэтому он решил отложить предложения бразильских и турецких команд.

Форвард уже защищал цвета английской команды, с 2014 по 2017 год выступая в составе Челси.

Диего Коста начал выступления за Атлетико в 2006 году в возрасте 17-ти лет и за два пришествия в клуб провел в составе "матрасников" 215 официальных матчей (83 гола и 36 результативных передач).

Напомним, что кандидатуру нападающего также рассматривает чемпион Италии Ювентус.