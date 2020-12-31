Испания

Футболист покинул "матрасников" свободным агентом.

Нападающий Диего Коста, разорвавший контракт с мадридским Атлетико, попрощался с клубом и его болельщиками.

"Сегодня с грустью, но в то же время счастливым, я решил попрощаться со всеми фанатами Атлетико, со всем своим народом. Я счастлив, что был частью этого великого клуба.

Здесь я пережил трудные моменты, из которых я всегда выходил победителем благодаря помощи врачей, физиотерапевтов, терапевтов и моих коллег. И счастливые моменты, которые уже в моей памяти навсегда. Но я хочу сказать вам, что я счастлив, что смог войти в историю великого клуба и вписать туда свое маленькое имя", — написал Коста в своем Instagram.

Напомним, вместе с Атлетико Диего Коста становился чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, Лигу Европы и два Суперкубка Европы.

Ранее сообщалось, что на Диего Косту претендуют Арсенал и Ювентус.