Италия

Туринцы намерены усилить линию атаки.

Туринский Ювентус готов усиливать линию атаки в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia ссылаясь на Tuttosport, "старая сеньора" рассматривает вариант с подписанием Мемфиса Депая, Дивока Ориги и Диего Косты.

Коста 29-го декабря стал свободным агентом, разорвав контракт с Атлетико, и его переезд в Турин более чем реален.

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Контракт Депая с Лионом истекает в конце этого сезона, однако сам футболист предпочел бы перейти в Барселону Рональда Кумана.

Также сообщается, что Дивок Ориги принял решение покинуть Ливерпуль, и его агенты ведут переговоры со многими европейскими клубами. В игроке заинтересован также миланский Интер.

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