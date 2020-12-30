Туринцы намерены усилить линию атаки.
Диего Коста, Getty Images
30 декабря 2020, 08:50
Туринский Ювентус готов усиливать линию атаки в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Football Italia ссылаясь на Tuttosport, "старая сеньора" рассматривает вариант с подписанием Мемфиса Депая, Дивока Ориги и Диего Косты.
Коста 29-го декабря стал свободным агентом, разорвав контракт с Атлетико, и его переезд в Турин более чем реален.
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Контракт Депая с Лионом истекает в конце этого сезона, однако сам футболист предпочел бы перейти в Барселону Рональда Кумана.
Также сообщается, что Дивок Ориги принял решение покинуть Ливерпуль, и его агенты ведут переговоры со многими европейскими клубами. В игроке заинтересован также миланский Интер.
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