Англия

Полузащитник Челси дал комментарий после матча с Манчестер Сити.

Манчестер Сити добыл уверенную победу над Челси в рамках поединка 17-го тура английской Премьер-лиги.

Кристиан Пулишич считает, что команда переживает тяжелый период и нужно исправить ситуацию в ближайших матчах.

"Мы переживаем тяжелый период. Время от времени такое со всеми случается, и мы уже бывали в подобных ситуациях. На следующей неделе у нас будет матч, в котором нам нужно менять ситуацию, потому что нам нужно как можно скорее начать добиваться результатов.

Мы оценим эту игру, посмотрим на нее в командном плане и отметим, что мы можем улучшить. Это будет непросто, но прямо сейчас нам нужно проявить характер. У нас есть несколько матчей, в которых нам нужно быстро все исправить и начать добиваться результатов", — приводит слова американца официальный сайт "синих".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Манчестер Сити.