Франция

Лондонский Арсенал сумел найти пристанище для неудачного летнего трансфера.

В конце июня прошлого года французский центральный защитник Вильям Салиба совершил полноценный трансфер из Сент-Этьена в лондонский Арсенал, проведя за "канониров" весь прошлый сезон на правах аренды.

Однако новый футбольный год оказался для 19-летнего игрока обороны достаточно непростым в плане получения игровой практики, что стало одной из причин гневного высказывания главного тренера Микеля Артеты в отношении ситуации вокруг футболиста.

В сезоне-2020/21 Салиба провел всего восемь поединков (706 минут) за лондонский клуб, поэтому руководством команды было принято решение подыскать ему новое временное место работы.

Конкуренцию за право получить в аренду юного исполнителя вели три крупных клуба из Франции: Марсель, Ницца и его бывшая команда — Сент-Этьен.

В итоге, как сообщает локальная газета Nice-Matin, Салиба остановил свой выбор именно на "орлятах", у которых есть серьезные проблемы с центром обороны ввиду травмы опытного бразильца Данте.

За переход Салиба летом 2019 года Арсенал заплатил Сент-Этьену сумму в 30 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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