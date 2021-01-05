Англия

Английский тренер сохранил авторитет в глазах команды.

Большая часть игроков Челси сохраняет веру в главного тренера Фрэнка Лампарда, утверждает портал Goal.com.

Молодые игроки, которые получают игровую практику при английском тренере продолжают полностью его поддерживать.

Источник утверждает, что руководство лондонцев не приняло решение после поединка против Манчестер Сити.

Челси после семнадцати сыгранных матчей находится на девятой строчке турнирной таблицы с 26 баллами.

Напомним, что ранее Фрэнк Лампард заявил, что его не беспокоят слухи об увольнении.