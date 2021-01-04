Англия

Главный тренер "синих" дал комментарий после поражения от Манчестер Сити.

Манчестер Сити добыл уверенную победу над Челси в рамках поединка 17-го тура английской Премьер-лиги.

Фрэнк Лампард оказался под большим давлением после проигрыша и слухи об увольнении усилились, однако тренера они не беспокоят.

"Увольнение? Я не собираюсь говорить за людей наверху или за правление. Не могу ничего сказать о своем контракте. Могу говорить только как менеджер.

Меня это не беспокоит. Я ждал сложные периоды. Знаю, что это дается нелегко. Месяц назад люди обсуждали, когда я получу новый контракт. Давление остается постоянным. Моя работа — продолжать трудиться и готовить игроков.

В прошлом году у меня были тяжелые периоды. Возможно, у меня были какие-то смягчающие обстоятельства, поэтому люди не относились к ним так же, но у нас была действительно хорошая игра в ноябре, и мы проиграли три домашних игры в декабре, которые контролировали. Первый человек, который оказывает давление, — это я", — приводит слова Лампарда Goal.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Манчестер Сити.