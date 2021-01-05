"Святые" становили уникальное достижение.
Игроки Саутгемптона, getty images
05 января 2021, 00:52
Саутгемптон в поединке семнадцатого тура чемпионата Англии минимально обыграл Ливерпуль на своем поле.
Как утверждает Opta, "святые" — первая команда в истории АПЛ, которая обыграла действующего чемпиона семь сезонов кряду.
Саутгемптон благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 баллов.
Отметим, что по ходу сезона "святые" даже лидировали в чемпионате.
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