Англия

"Святые" становили уникальное достижение.

Саутгемптон в поединке семнадцатого тура чемпионата Англии минимально обыграл Ливерпуль на своем поле.

Как утверждает Opta, "святые" — первая команда в истории АПЛ, которая обыграла действующего чемпиона семь сезонов кряду.

Саутгемптон благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 баллов.

Отметим, что по ходу сезона "святые" даже лидировали в чемпионате.

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