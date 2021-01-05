Англия

Немецкий тренер дал комментарий после матча против "красных".

Саутгемптон в поединке семнадцатого тура чемпионата Англии минимально обыграл Ливерпуль на своем поле.

"У меня были слезы на глазах из-за ветра! Когда ты видишь, как твои подопечные борются изо всех сил — я очень горжусь этим. Для победы тебе нужна идеальная игра против Ливерпуля, и я думаю, что у нас это было.

Казалось, что мы оказались под сильным давлением, и сегодня ключевым моментом была защита около штрафной, но мы все равно пытались играть в футбол. Мы сделали это хорошо.

Это была напряженная игра, мой голос почти пропал. Ребята устали, отдав много сил, чтобы победить такую команду. Ребята верили в то, что делают", — приводит слова немца BBC.

Напомним, что Саутгемптон — первая команда АПЛ, обыгравшая действующего чемпиона в седьмом сезоне кряду.