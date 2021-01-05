Англия

Фенербахче является приоритетным вариантом для немецкого хавбека.

Полузащитник Арсенала Месут Озил в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в 32-летнем немце по-прежнему заинтересован Фенербахче, и именно этот вариант продолжения карьеры на данный момент является для футболиста приоритетным.

Тем не менее, отмечается, что к Озилу также есть интерес со стороны нескольких клубов МЛС, а также команд из арабских стран.

Ранее сообщалось, что агент Месута Озила хочет предложить услуги своего клиента туринскому Ювентусу. В текущем сезоне немец не провел на клубном уровне ни одного матча, а его контракт с Арсеналом истекает летом 2021 года.

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