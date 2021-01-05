Парижский гранд вскоре может усилиться капитанами Реала и Барселоны.
Серхио Рамос и Лионель Месси, Getty Images
05 января 2021, 11:59
Центральный защитник Серхио Рамос, по всей видимости, не планирует продлевать с мадридским Реалом действующий контракт, который истекает в конце текущего сезона.
Как сообщает El Chiringuito TV, 34-летний испанец сообщил президенту "сливочных" Флорентино Пересу, что собирается присоединиться к Пари Сен-Жермен.
Более того, источник утверждает, что Рамос заявил президенту Реала о планах руководства ПСЖ построить команду вокруг него и нынешнего капитана Барселоны Лионеля Месси, будущее которого на Камп Ноу также находится под большим вопросом.
Ранее появлялась информация, что мадридский Реал продолжает вести переговоры с Серхио Рамосом о продлении контракта, предложив ему два варианта нового соглашения.
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