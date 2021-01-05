Испания

Парижский гранд вскоре может усилиться капитанами Реала и Барселоны.

Центральный защитник Серхио Рамос, по всей видимости, не планирует продлевать с мадридским Реалом действующий контракт, который истекает в конце текущего сезона.

Как сообщает El Chiringuito TV, 34-летний испанец сообщил президенту "сливочных" Флорентино Пересу, что собирается присоединиться к Пари Сен-Жермен.

Более того, источник утверждает, что Рамос заявил президенту Реала о планах руководства ПСЖ построить команду вокруг него и нынешнего капитана Барселоны Лионеля Месси, будущее которого на Камп Ноу также находится под большим вопросом.

🚨🚨 ¡¡EXCLUSIVA MUNDIAL de @jpedrerol!!🚨🚨 #ChiringuitoRamos



🗣️RAMOS, a FLORENTINO:



💣"VOY a ESCUCHAR OFERTAS".



👀"En el PSG me han dicho que harán un EQUIPAZO conmigo y con MESSI". pic.twitter.com/6hvFTDX1uJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2021

Ранее появлялась информация, что мадридский Реал продолжает вести переговоры с Серхио Рамосом о продлении контракта, предложив ему два варианта нового соглашения.

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