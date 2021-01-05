Испания

Опытный центрбек и "сливочные" вскоре могут попрощаться после многолетнего совместного сотрудничества.

Реал Мадрид продолжает вести переговоры о продлении действующих соглашений с Лукой Модричем, Лукасом Васкесом и Серхио Рамосом. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, хорват согласился поставить подпись под новым контрактом со "сливочными", тогда как дела с его вышеупомянутыми одноклубниками обстоят противоположным образом.

Утверждается, что Серхио Рамос отклонил очередное предложение Реала касательно продления контракта. Проблема осталась неизменной: 34-летнего испанца не устраивает предложенный клубом срок нового соглашения, который составляет всего один год.

Ранее появилась информация, что Серхио Рамос сообщил президенту Реала Флорентино Пересу о желании перейти в Пари Сен-Жермен, где, якобы, руководство планирует строить команду вокруг него и Лионеля Месси.