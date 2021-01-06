Англия

Главный тренер Тоттенхэма оценил выступление своих подопечных в полуфинале Кубка Английской лиги.

В полуфинальном поединке Кубка Английской лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле принимал представителя Чемпионшипа — Брентфорд. "Шпоры" сумели одержать итоговую победу, в результате чего завоевали первую путевку на Уэмбли, где состоится решающий поединок за данный трофей, отправив в ворота оппонентов по голу в каждом из таймов (2:0).

Тоттенхэм — Брентфорд 2:0 Видео голов и обзор матча

Наставник хозяев Жозе Моуриньо на послематчевой пресс-конференции разделил радость футболистов и поклонников своей команды относительно достигнутого успеха, однако заверил присутствующих на онлайн-связи журналистов, что не собирается "прыгать от радости" только лишь по одному этому поводу.

"Мы боремся за честь клуба, за свою гордость, за высокую оценку нашей работы, а также за фанатов, — заявил португальский специалист, — Я сейчас действительно счастлив, потому что нам удалось подарить нашим поклонникам финал. Но что такое финал без трофея в его завершении? Потраченный впустую день из жизни".

Относительно самой игры, Жозе указал на то, что его команде предстоит еще проделать достаточно работы для стабильной игры с мячом в ногах: "Мы были далеки от идеала, когда мы владели мячом. Над этим надо работать намного усерднее. Но мы были очень сильны и компактны в защите.

Гол из офсайда пришел в наши ворота после подачи с углового. Я всегда говорю своим игрока, что пока мяч в воздухе, не стоит спешить с принятие решения... У соперника были достаточно высокие игроки в завершении, поэтому нам приходилось непросто. С этим офсайдом нам явно повезло".

"Мы не очень хорошо играли с мячом, — считает Моуриньо, — у нас должно быть более точное первое касание, а также быстрое принятие решений. И все же, полуфиналы нужны для победы, а не для красивой игры", — подытожил главный тренер "шпор".

Решающий матч за Кубок Английской лиги пройдет на Уэмбли 25 апреля 2021 года, а соперником Тоттенхэма по предстоящему поединку за трофей станет сильнейшая команда Манчестера, которую предстоит узнать по итогам встречи на Олд Траффорд, 6 января, в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.