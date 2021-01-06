В тройку также вошли Эрлинг Холанд и Трент Александер-Арнольд.
Маркус Рашфорд, Getty Images
06 января 2021, 14:30
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил свой рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
Возглавил сотню форвард Манчестер Юнайтед 23-летний Маркус Рашфорд. Его стоимость составляет 165,6 миллиона евро.
Также в тройку самых дорогих игроков вошли нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд (152 млн евро) и защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд (151,6 млн евро).
Отметим, что форвард Барселоны Лионель Месси занял 97-ю строчку в данном рейтинге. Его стоимость оценена в 54 миллиона евро.
В свою очередь нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду и вовсе не попал в топ-100. Португалец занял лишь 131-е место (47 млн евро).
Вашему вниманию топ-10 самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы по версии CIES:
1. Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед) – 165,6 миллиона евро
2. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) – 152 млн
3. Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) – 151,6 млн
4. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 151,1 млн
5. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 149,4 млн
6. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд) – 148,3 млн
7. Жоау Фелиш (Атлетико) – 141,5 млн
8. Альфонсо Дэвис (Бавария) – 139,2 млн
9. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 136,9 млн
10. Кай Хавертц (Челси) – 136 млн