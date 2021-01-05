Англичанин удостоился престижного звания.
Маркус Рашфорд, Getty Images
05 января 2021, 07:47
Английское издание The Guardian присудила звание "Футболист года" форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду.
Данную награду получают игроки, сделавшие что-то особенное, преодолевая невзгоды, помогая другим или подавая пример в течение года.
Рашфорд в течение 2020 года организовал несколько кампаний по помощи малоимущим и детям, самая известная из которых – кампания по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.
"Когда школы закрывались во время карантина, я беспокоился за таких же детей, каким был и я. У нас было очень мало еды без бесплатных обедов. Что бы сделали мы с мамой?
В январе я получил травму спины и проводил время с разными семьями на ранних этапах восстановления. Было понятно, как они зависят от ваучеров на питание и продовольственных банков. Нельзя было выбирать. Нужно было сохранить и то, и другое.
Я знаю, каким может быть этот страх. Я знаю, как боялась моя мама. Я не хотел, чтобы это испытывали дети и их родители", – сказал Рашфорд.
Ранее Маркус Рашфорд заявлял, что никогда не представлял себя игроком ни одного клуба, кроме Манчестер Юнайтед