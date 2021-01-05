Англия

Англичанин удостоился престижного звания.

Английское издание The Guardian присудила звание "Футболист года" форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рашфорду.

Данную награду получают игроки, сделавшие что-то особенное, преодолевая невзгоды, помогая другим или подавая пример в течение года.

Рашфорд в течение 2020 года организовал несколько кампаний по помощи малоимущим и детям, самая известная из которых – кампания по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.

"Когда школы закрывались во время карантина, я беспокоился за таких же детей, каким был и я. У нас было очень мало еды без бесплатных обедов. Что бы сделали мы с мамой?

В январе я получил травму спины и проводил время с разными семьями на ранних этапах восстановления. Было понятно, как они зависят от ваучеров на питание и продовольственных банков. Нельзя было выбирать. Нужно было сохранить и то, и другое.