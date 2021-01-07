"Горожане" стали второй командой в истории, которой удалось добиться такого результата.
футболисты Манчестер Сити, Getty Images
07 января 2021, 01:54
Манчестер Сити оказался сильнее Манчестер Юнайтед в полуфинальном поединке Кубка английской лиги, поэтому в заключительной стадии турнира "горожане" поборются за трофей с лондонским Тоттенхэмом.
Стоит отметить, что подопечные Хосепа Гвардиолы стали лишь второй командой в истории, которой удалось пробиться в финал Кубка английской лиги четыре раза подряд.
Ранее таким достижением мог похвастаться только Ливерпуль, четырежды подряд выходивший в заключительную стадию этого турнира в период с 1981 по 1984 год.
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