Форвард имеет предложение из чемпионата Нидерландов.
Себастьян Алле, Getty Images
07 января 2021, 07:59
Нападающий английского Вест Хэма Себастьян Алле заинтересовал амстердамский Аякс. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, 26-летний форвард не входит в планы главного тренера "хаммерс" Дэвида Мойеса и клуб готов расстаться с ним.
Также сообщается, что Вест Хэм намерен выручить за француза порядка 25 миллионов евро. К слову, за него заплатили Айнтрахту 50 миллионов.
Отметим, Алле уже имеет опыт выступлений в чемпионате Нидерландов. с 2014 по 2017 год он играл за Утрехт.
В текущем сезоне на счету Алле 7 голов в 19 играх за "молотобойцев" во всех турнирах.
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