Англия

Форвард имеет предложение из чемпионата Нидерландов.

Нападающий английского Вест Хэма Себастьян Алле заинтересовал амстердамский Аякс. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, 26-летний форвард не входит в планы главного тренера "хаммерс" Дэвида Мойеса и клуб готов расстаться с ним.

Также сообщается, что Вест Хэм намерен выручить за француза порядка 25 миллионов евро. К слову, за него заплатили Айнтрахту 50 миллионов.

Отметим, Алле уже имеет опыт выступлений в чемпионате Нидерландов. с 2014 по 2017 год он играл за Утрехт.

В текущем сезоне на счету Алле 7 голов в 19 играх за "молотобойцев" во всех турнирах.

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