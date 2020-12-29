Тренер Вест Хэма Дэвид Мойес считает, что клуб не будет работать на зимнем трансферном рынке.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
29 декабря 2020, 16:12
Трансферная деятельность Вест Хэма на зимнем рынке может ограничиться покупкой защитника молодежной сборной Дании.
"У нас пока нет никаких планов на зимний трансферный рынок, – цитирует официальный Твиттер Вест Хэма интервью главного тренера Дэвида Мойеса для Newham Recorder. – Однако владельцы клуба заверили, что если возникнет необходимость, они обеспечат нам необходимые средства".
"Учитывая травмы и возможные проблемы с составом, нет необходимости с кем-то расставаться, точно также, как и в срочном порядке кого-то покупать. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что январь — не слишком удачное время для серьезных сделок".
Также Мойес рассказал об уже приобретенном у Силкеборга защитнике молодежной сборной Дании (U-21) Фредерике Алвесе, воспитаннике Куритибы.
"Это молодой парень, за которым мы наблюдали с лета. Учитывая его стоимость, всего 1 миллион фунтов, мы решили его приобрести. Он подписал контракт до лета 2024 года и 2 января официально станет игроком Вест Хэма. Возможно, это будет наш единственный трансфер нынешней зимой".
Ранее Мойес сказал, что форвард Андрей Ярмоленко полностью выздоровел, а сам игрок сборной Украины заявил, что хочет играть в каждом матче.
Во вторник, 29 декабря, Вест Хэм сыграет против Саутгемптона в гостях. Начало в 20:00 по киевскому времени.