Англия

Тренер Вест Хэма Дэвид Мойес считает, что клуб не будет работать на зимнем трансферном рынке.

Трансферная деятельность Вест Хэма на зимнем рынке может ограничиться покупкой защитника молодежной сборной Дании.

"У нас пока нет никаких планов на зимний трансферный рынок, – цитирует официальный Твиттер Вест Хэма интервью главного тренера Дэвида Мойеса для Newham Recorder. – Однако владельцы клуба заверили, что если возникнет необходимость, они обеспечат нам необходимые средства".

"Учитывая травмы и возможные проблемы с составом, нет необходимости с кем-то расставаться, точно также, как и в срочном порядке кого-то покупать. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что январь — не слишком удачное время для серьезных сделок".

Также Мойес рассказал об уже приобретенном у Силкеборга защитнике молодежной сборной Дании (U-21) Фредерике Алвесе, воспитаннике Куритибы.

"Это молодой парень, за которым мы наблюдали с лета. Учитывая его стоимость, всего 1 миллион фунтов, мы решили его приобрести. Он подписал контракт до лета 2024 года и 2 января официально станет игроком Вест Хэма. Возможно, это будет наш единственный трансфер нынешней зимой".

Ранее Мойес сказал, что форвард Андрей Ярмоленко полностью выздоровел, а сам игрок сборной Украины заявил, что хочет играть в каждом матче.

Во вторник, 29 декабря, Вест Хэм сыграет против Саутгемптона в гостях. Начало в 20:00 по киевскому времени.