Англия

"Красные дьяволы" продолжают следить за хавбеком.

Манчестер Юнайтед не теряет интерес к хавбеку Астон Виллы Джеку Грилишу.

Возможный трансфер 25-летнего англичанина обойдется "красным дьяволам" примерно в 90 миллионов фунтов, об этом сообщает The Athletic.

В сентябре 2020-го года Грилиш продлил контракт с Астон Виллой. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2024/25.

Манчестер Юнайтед был всерьез заинтересован в Грилише прошлым летом, однако цена в 70 миллионов фунтов послужила преградой для трансфера.

В результате манкунианский клуб приобрел полузащитника Донни ван де Бека. Ближайшим летом команду может покинуть хавбек Поль Погба, и в связи с этим Манчестер Юнайтед подыскивает варианты для замены француза.

В текущем сезоне Грилиш забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 15 поединках АПЛ.

Ранее сообщалось, что на Грилише чаще всего фолят в Топ-5 европейских чемпионатов.